Château de Val : Initiation et découverte de la pêche et des milieux aquatiques Château de Val, 18 septembre 2021 10:00, Lanobre

18 et 19 septembre Château de Val : Initiation et découverte de la pêche et des milieux aquatiques * Ces journées d’initiation et de découverte ouvertes à toutes les « Générations Pêche » sont organisées dans le cadre des 70 ans du barrage de Bort-les-Orgue sont faites pour vous ! Les 3 Fédérations Départementales de Pêche qui interviennent sur le lac (Cantal, Corrèze et Puy-de-Dôme) vous accueilleront sur la plage de Lanobre au Château de Val et vous orienteront vers des guides de pêche professionnels spécialement mobilisés pour vous. I

lls animeront 5 ateliers avec pratique à la clé : pêche en float-tube – pêche à la carpe – pêche au coup – pêche à la mouche et montage de cannes – pêche en bateau.

Un sixième atelier concerne la connaissance des milieux aquatiques. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château de Val Les Fontilles 15270 Lanobre

Imposante forteresse flanquée de six tours couronnées de mâchicoulis et coiffées de toits en poivrière, baignant sa fine silhouette dans l’immense lac de Bort.

