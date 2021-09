Lanobre Château de Val Cantal, LANOBRE Château de Val : exposition “Les paysages de l’Artense” Château de Val Lanobre Catégories d’évènement: Cantal

LANOBRE

Château de Val : exposition “Les paysages de l’Artense” Château de Val, 18 septembre 2021 10:00, Lanobre. Journée du patrimoine 2021 Château de Val. Gratuit

18 et 19 septembre Château de Val : exposition “Les paysages de l’Artense” * Elle développe une analyse de l’évolution des paysages de l’Artense et de ses perceptions et invite le visiteur à s’immerger dans l’atelier du paysagiste, au cœur de son cheminement de pensée jusqu’à la production du projet. Organisée par : Office de Tourisme de Sumène Artense – 04 71 78 76 33

Gestes barrières et mesures sanitaires en vigueur *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Château de Val 15270 Lanobre Lanobre 15270 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 71 40 30 20 http://www.chateau-de-val.com

Imposante forteresse flanquée de six tours couronnées de mâchicoulis et coiffées de toits en poivrière, baignant sa fine silhouette dans l’immense lac de Bort.

Crédits : OTSA Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Cantal, LANOBRE Autres Lieu Château de Val Adresse 15270 Lanobre Ville Lanobre Age maximum 99 lieuville Château de Val Lanobre