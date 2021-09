Berric Château de Trémohar Berric, Morbihan Visite libre des extérieurs du château de Trémohar Château de Trémohar Berric Catégories d’évènement: Berric

Morbihan

Visite libre des extérieurs du château de Trémohar Château de Trémohar, 18 septembre 2021 10:30, Berric. Journée du patrimoine 2021 Château de Trémohar. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre des extérieurs du château de Trémohar * Accueil par les propriétaires du château.

Petit rappel historique puis visite en semi-autonomie. Un dépliant comportant un petit jeu sera disponible sur place.

Merci de respecter particulièrement les lieux, occupés par les propriétaires.

un site est dédié au château : www.tremohar.fr *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Entrée libre. Au delà de 30 visiteurs, report au créneau suivant.

Château de Trémohar Trémohar, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68589028.jpg http://www.tremohar.fr/ http://www.tremohar.fr/le-chateau.php,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091032

communs du XVIe s et château du XVIIIe

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH

Crédits : licence libre Gratuit licence libre

Détails Catégories d’évènement: Berric, Morbihan Autres Lieu Château de Trémohar Adresse Trémohar, 56230, Berric Ville Berric lieuville Château de Trémohar Berric