Visite du Château de Trélon Château de Trélon, 18 septembre 2021 10:00, Trelon. Journée du patrimoine 2021 Château de Trélon. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite du Château de Trélon * Visite guidée du Château de Trélon. Château princier en Avesnois ! Visites guidées toutes les heures à tarif réduit pour les journées du patrimoine ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

5€/pers. Gratuit pour les -12ans

Château de Trélon Place de la Piquerie – 59132 Trélon Trelon 59132 Nord Maison seigneuriale fin XVIe siècle sur un site fortifié dès 1147. Demeure restaurée et embellie par la famille de Merode au XVIIIe siècle (1701-1731) et au XIXe siècle (1850-1890).

