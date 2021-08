Vicq-sur-Breuilh Château de Traslage Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Découvrez le parc du château Château de Traslage Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez le parc du château Château de Traslage, 18 septembre 2021 14:30, Vicq-sur-Breuilh. Journée du patrimoine 2021 Château de Traslage. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez le parc du château * Venez vous promener dans le parc du château datant du XVIIe siècle. Au cours de la balade vous pourrez admirer le panorama sur la vallée de la Briance, l’if multicentenaire, le tilleul du XVIIIe, la collection de pommiers anciens du Limousin, la chapelle et le pigeonnier porche du XVIIe. Site ouvert uniquement sur les Journées européennes du patrimoine. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Château de Traslage Traslage, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne

Le château en partie du XVIIe siècle a été agrandi et modifié au XIXe siècle (chapelle). Cet édifice a appartenu à Gabriel Nicolas de la Reynie, ministre de Louis XIV. Le parc de structure régulière avec son potager, son allée de pommiers anciens, son if du XIVe siècle domine la vallée de la Briance. Il a été restructuré après la tempête de 1999.

Crédits : ©Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne Gratuit ©DRAC ALPC – site de Limoges, CRMH

