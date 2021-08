Cécile Beau au château de Tonneville / Voisins de Campagne #2 Château de Tonneville, 18 septembre 2021 14:00, Bourville.

Journée du patrimoine 2021 Château de Tonneville. Gratuit

18 et 19 septembre

Cécile Beau au château de Tonneville / Voisins de Campagne #2

*

Relevant d’une « science-fiction pauvre », les oeuvres de Cécile Beau pourraient s’apparenter à des expérimentations poétiques, dont minéraux et végétaux sont autant les matériaux que les complices : ses expériences souvent mystérieuses, agiraient ainsi comme le révélateur d’un processus explicable et néanmoins invisible, compréhensible et pourtant merveilleux.

Un mystère donc, dont la clé ne serait pas l’objet lui-même mais le paysage d’un ailleurs.

À Tonneville, elle est tombée en arrêt devant un formidable bouquet de hêtres pourpres. L’installation qu’elle propose développe l’impression de mouvement qu’il dégage à travers un réseau de racines tentaculaires, se déployant au sol. La base des troncs est devenue grotte, micro-paysage habité par des champignons et des insectes, qu’elle a photographié et présente à la Galerie Duchamp.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Entrée libre



Château de Tonneville 2 rue du château, 76740 Bourville Bourville 76740 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87235043.jpg https://www.voisins-de-campagne.org/lieux-chateau-tonneville

Construit au XVIIe siècle, le château est aménagé en hospice durant une grande partie du XXe siècle et utilisé comme hôpital bénévole pendant la Grande guerre. Il fut plus tard laissé à l’abandon, avant d’être entièrement rénové par ses propriétaires actuels, Jean-Pascal et Loraine Tranié. C’est dans le parc situé à l’arrière du château qu’intervient Cécile Beau.

Crédits : Dorothea Lange, Farm Security Administration Photographs, 1939 (c) The New York Public Library Digital Collections. Design Peters Bernard, chambresix.com Gratuit Château de Tonneville, dans le cadre de “Voisins de Campagne #1”, 2017. © Full B1 Studio / Le SHED.