Vendée

Visites Château de Tiffauges Château de Tiffauges, 18 septembre 2021 14:00, Tiffauges. Journée du patrimoine 2021 Château de Tiffauges. Gratuit

18 et 19 septembre Visites Château de Tiffauges * Visite libre et guidée de la forteresse tout au long des deux journées. Présentation du conservatoire de machines de guerre médiévales uniques au monde *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre

Château de Tiffauges 85130 TIFFAUGES Tiffauges 85130 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72169550.jpg 02 51 67 60 00 http://www.sitesculturels.vendee.fr

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le Château de Tiffauges et son étonnant conservatoire de machines de guerre médiévales. Accroché à un éperon rocheux, sur un site exceptionnel au confluent de la Sèvre nantaise, le Château est un exemple type d’architecture militaire médiévale.

