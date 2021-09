Mirepoix Château de Terride Ariège, Mirepoix Visite guidée surprise ! Château de Terride Mirepoix Catégories d’évènement: Ariège

Visite guidée surprise ! Château de Terride, 19 septembre 2021 10:00, Mirepoix. Journée du patrimoine 2021 Château de Terride. Gratuit|Sur inscription 05 61 05 52 03

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite guidée surprise ! * Dimanche 19 septembre à 10h

Visite surprise au château ! Suite à l’inondation du 16 juin 1289, le castrum de Mirepoix sera détruit mais la maison forte va résister. La ville sera reconstruite sur l’autre rive et le château prendra le nom de Terride au XVIème siècle.

Marina Salby, animatrice du patrimoine, vous propose une visite dans l’enceinte de l’ancien château de Mirepoix, en partenariat avec l’Association Castel Artes qui vous concocte une surprise artistique !

Réservations indispensables au 05 61 05 52 03

RDV : Devant la grille du château *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Rdv devant la grille du château

Château de Terride 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège

05 61 05 52 03 http://www.pyreneescathares-patrimoine.fr/ Crédits : © Jacques Jany Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 12:00