À la croisée de la vallée de la Loire et du Poitou, découvrez ce petit trésor Château de Ternay, 17 septembre 2021 10:00, Ternay

17 – 19 septembre À la croisée de la vallée de la Loire et du Poitou, découvrez ce petit trésor * Suivez Loic de Ternay, propriétaire du château, pour une passionnante visite contée avec humour et fantaisie et adaptée à tous les âges. Laissez-vous porter par l’histoire romanesque du chevalier Bertrand de Beauvau.

Admirez l’architecture de son château, entrez dans sa magnifique cour intérieure à la façade richement sculptée.

Parcourez les salons meublés et la cuisine, montez dans la salle des gardes et la loggia, et surtout découvrez le trésor que protège la demeure : une exceptionnelle chapelle gothique entièrement sculptée.

Une découverte inoubliable riche d’histoires et d’anecdotes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h00

Gratuit -12 ans ; 4€ 12-18 ans : 7€ +18 ans. Départs des visites à 10h, 14h, 16h et 18h. Visites libres non autorisées.

Château de Ternay 9 rue du Château, 86120 Ternay Ternay 86120 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22084641.jpg 05 49 22 97 54 http://www.chateau-de-ternay.com

Le château de Ternay est un Monument historique privé considéré comme un petit trésor du Val de Loire et du Poitou. Il fut bâti par le chevalier Bertrand de Beauvau pour les beaux yeux de la princesse Françoise de Brézé. Ses actes militaires, sa carrière de diplomate et de créancier à la cour des ducs d’Anjou et des rois de France, permettent à Bertrand de Beauvau d’amasser une fortune considérable. C’est en 1439 que débutent les travaux de construction de son château à Ternay : de la forme d’un quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint d’un profond fossé et d’une forte muraille. Le donjon : construction hexagonale de proportions remarquables. La chapelle : merveille de l’art gothique, dentelle de sculpture. La cour intérieure : deux galeries superposées : délicatesse et raffinement. Depuis sa construction une partie de la décoration du château a changé en fonction des goûts et des notions de confort des personnes qui l’ont habité. L’autre partie : chapelle, donjon et loggia de la cour d’honneur, est restée tel qu’au XVe siècle.

