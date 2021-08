La Bête du Vaccarès – extrait Château de Tarascon – Centre d’arts René d’Anjou, 18 septembre 2021 15:00, Tarascon.

Dans le cadre du plan « Relançons l’été », porté par le ministère de la Culture, la Ville de Tarascon accueille le chorégraphe David Llari et son Ballet de Danse Physique Contemporaine pour une résidence de création. « La Bête du Vaccarès », prévue pour 2022, s’inspire du récit de la rencontre entre la bête du Vaccarès, un être mi-homme, mi-bouc – le dieu Pan – et un gardian. C’est l’histoire d’une rencontre entre l’orient et l’occident, entre le monde païen et le monde chrétien, celle du faune, du satyre et d’un Homme de la terre, de l’eau, qui connaît les bêtes. Cette rencontre bouleverse les certitudes et les croyances du Gardian. Il peut alors accéder à un monde où la vérité n’a de sens que si elle est librement pensée. La compagnie sera en résidence au musée d’art et d’histoire de Tarascon et présentera des extraits de sa création au musée et au château.

Château de Tarascon – Centre d’arts René d’Anjou Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône

Le Château de Tarascon – Centre d’arts René d’Anjou a été édifié par les comtes de Provence, ducs d’Anjou au XVe siècle. Ce monument d’exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l’année des expositions et propose des animations pour tous les publics.

