18 et 19 septembre Visite du Château de Talmay et de ses jardins * En parcourant le château de Talmay, vous traversez plusieurs siècles d’histoire : – Pour le 18ème siècle : La cuisine et ses nombreux cuivres, la chapelle et son décor de stuc et le grand escalier en pierre de la région. -Dans la tour, de grandes pièces aménagées au 17 ème siècle avec boiseries et mobiliers, telles la bibliothèque ou la chambre du parlementaire Pierre Fisjean. -La salle des gardes et le chemin de ronde n’ayant pas changé depuis le XIII siècle, d’où vous pourrez découvrir un beau panorama sur la «côte», le plateau de Langres et les hauteurs du Jura. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

7€ | gratuit – 18 ans.

Château de Talmay 1 place du château 21270 Talmay Talmay 21270 Côte-d’Or

03 80 36 13 64 http://www.chateau-talmay.com

Le château de Talmay, situé à la limite de la Bourgogne et de la Franche Comté, surprend par des constructions d’époque si différentes. Classé Monument Historique, le château de Talmay demeure une propriété privée.

Le château de Talmay est un précieux témoignage du passé, chaque génération ayant apporté son empreinte.

Une puissante tour carrée surmontée d’une toiture pyramidale couronnée d’un clocheton, seul reste de la forteresse primitive bâtie vers 1250, domine de sa haute silhouette le bâtiment d’une grande élégance (édifié en 1762).

