Atelier sculpture pour les enfants Château de Taillebourg, 18 septembre 2021 10:00, Taillebourg.

Journée du patrimoine 2021 Château de Taillebourg. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

Atelier sculpture pour les enfants

Initiation à la sculpture sur pierre pour les enfants, par R. Cooter.

Richard Cooter a commencé la sculpture il y a 11 ans à l’Atelier du Patrimoine à Saintes. Il utilise la pierre calcaire de Crazannes et Thénac, pierre de savon (stéatite), et du marbre pour ses sculptures.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

Gratuit. Inscription sur place. Évènement en extérieur. Pass sanitaire exigé aux personnes de plus de 18 ans.



Château de Taillebourg 34 rue Aliénor d’Aquitaine, 17350 Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime

Le site de Taillebourg a joué un rôle de premier plan dans l’histoire régionale par la présence de la Charente, l’édification d’un château et son appartenance à une puissante famille. Son port était parmi les plus actifs du fleuve Charente, en raison de son emplacement à proximité du dernier pont dans la partie aval du fleuve. Ce pont était prolongé sur la rive gauche par une voie insubmersible, appelée la chaussée Saint-James, mentionnée dès le XIIe siècle et longue de 1000 mètres, autrefois fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’éperon qui surplombe le fleuve a permis la construction d’un château qui contrôlait le passage du pont et la navigation sur le fleuve. Plusieurs fois reconstruit et remanié, ce château est actuellement l’objet d’importants travaux de restauration. Rendue célèbre par la bataille de Taillebourg en 1242, peinte par Delacroix et visible au château de Versailles, la cité a conservé les traces de son passé et le charme paisible d’un petit port fluvial.

Crédits : ©R. Cooper / sculpteur – DR Gratuit ©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel