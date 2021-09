Surgères Château de Surgères Charente-Maritime, Surgères Découvrez les tours du Parc du Château Château de Surgères Surgères Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Surgères

Découvrez les tours du Parc du Château Château de Surgères, 18 septembre 2021 10:00, Surgères. Journée du patrimoine 2021 Château de Surgères. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez les tours du Parc du Château * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Château de Surgères Place du Château, 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49194027.jpg?_ts=1631102648249

Le château de Surgères est l’une des plus importantes forteresses médiévales conservées en Charente-Maritime. Il reste cependant discret pour nombre de visiteurs qui longent les fortifications enserrant l’église romane et la mairie. L’enceinte arasée réunit différents bâtiments historiques et/ou publics, du XIe au XIXe siècle, dispersés sur un vaste espace encore enclos.

Crédits : ©Ville de Surgères Gratuit ©Salix – sous licence Creative Commons

