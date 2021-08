Visite guidée : Gabriela Albergaria au château de Soquence / Voisins de Campagne #2 Château de Soquence, 18 septembre 2021 14:00, Sahurs.

Journée du patrimoine 2021 Château de Soquence. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite guidée : Gabriela Albergaria au château de Soquence / Voisins de Campagne #2

La matière de Gabriela Albergaria pourrait être les jardins, espaces construits où la nature se trouve domestiquée, réorganisée selon des représentations mentales et culturelles qui touchent au paysage, à la botanique, mais aussi aux loisirs et aux rapports qu’entretiennent les êtres

À Soquence, elle s'est attachée aux interactions entre l'architecture et la nature, dont sont extraits les matériaux de construction (le bois, les moellons, la pierre, la chaux) pour produire une sculpture double face, mi-mur mi-tronc, maçonnée selon les techniques traditionnelles.

À Soquence, elle s’est attachée aux interactions entre l’architecture et la

nature, dont sont extraits les matériaux de construction (le bois, les moellons, la pierre, la chaux) pour produire une sculpture double face, mi-mur mi-tronc, maçonnée selon les techniques traditionnelles.

Ses grands tableaux associent, eux aussi, des photographies du sous-bois des environs et des dessins, prolongeant le réel pour l’amener ailleurs : du côté du souvenir ou du déjà-vu.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre



Château de Soquence 2 route de Soquence, 76113 Sahurs Sahurs 76113 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location603860.jpg https://www.voisins-de-campagne.org/

À l’emplacement de l’ancien château de Soquence, la maison de plaisance dite « du bord de l’eau », fut bâtie au cours des XVIe et XVIIe siècles par une famille de parlementaires rouennais. Elle constitue l’un des rares exemples parfaitement

conservés des maisons de campagne typiques de cette période. L’ensemble du domaine est inscrit au titre des Monuments historiques en 1998. Gabriela Albergaria intervient autour et dans cette maison de plaisance.

Crédits : Dorothea Lange, Farm Security Administration Photographs, 1939 (c) The New York Public Library Digital Collections. Design Peters Bernard, chambresix.com Gratuit Château de Soquence @ Adèle Hermier