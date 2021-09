Visite guidée du Château de Sillé le Guillaume Château de Sillé le Guillaume, 18 septembre 2021 10:00, Sillé-le-Guillaume.

Journée du patrimoine 2021 Château de Sillé le Guillaume. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Visite guidée du Château de Sillé le Guillaume

Quatre tours, de hauts murs percés de canonnières, des couronnes de mâchicoulis, le château de Sillé-le-Guillaume est une véritable forteresse médiévale.

Plusieurs fois assiégé lors de la guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est passé entre les mains des familles de Beauvau, Cossé-Brissac mais aussi de la princesse de Conti fille illégitime de Louis XVI et de mademoiselle de la Vallière.

Forteresse médiévale reconstruite dans la deuxième moitié du XVe siècle, demeure de plaisance au XVIIe siècle, prison durant la Révolution française, le château a eu plusieurs vies ! Napoléon en fit don à la commune qui l’utilisa comme mairie et collège puis lycée jusqu’en 1971.

Visiter le château de Sillé c’est découvrir une forteresse médiévale unique, c’est parcourir les soubresauts de l’histoire et c’est découvrir des personnages emblématiques ! Robert de Sillé et Arsène Marie Le Feuvre vous attendent pour vous faire découvrir leurs secrets.

Départ de visite à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, le samedi et le dimanche.

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h00

1€, gratuit moins de 5 ans



Château de Sillé le Guillaume place des minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe

Crédits : Ville de Sillé le Guillaume Tarif préférentiel James Wevill