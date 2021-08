Visitez la chapelle et les extérieurs du château Château de Saveilles, 17 septembre 2021 10:00, Paizay-Naudouin.

Journée du patrimoine 2021 Château de Saveilles. Tarif habituel Handicap moteur 0608173615, accueil@chateausaveilles.fr, https://www.chateausaveilles.fr/rendez-vous-au-chateau/

17 – 19 septembre

Visitez la chapelle et les extérieurs du château

Du château-fort à nos jours en passant par le château renaissance, 7 siècles d’histoire à découvrir !

Château situé en nord-Charente, Saveilles allie les caractéristiques du château-fort à celles du château de plaisance, et se dresse depuis le XIVe siècle près du bourg de Paizay-Naudouin (Charente), au croisement de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, à mi-chemin entre Niort et Angoulême.

Construit au XIVe, agrandi et embelli au XVIe, modifié au XIXe siècle, c’est un ensemble carré, isolé de la terre ferme par de vastes douves remplies d’eau et soutenues par des murailles, comprenant deux corps de logis disposés en équerre avec une tour à leur extrémité :

– la tour de la prison, avec ses canonnières, au nord,

– la grosse tour, avec ses meurtrières, archères et mâchicoulis, au sud.

On y accède par deux ponts de pierre, fixes, qui depuis la Révolution, ont remplacé le pont-levis à bascule au sud et le pont tournant à deux arches au nord, défendant autrefois l’accès au château.

La cour d’entrée comprend un long bâtiment des communs et des tours d’angle.

Vous pourrez découvrir et en admirer les extérieurs, dotés d’une multitude de meurtrières, canonnières et mâchicoulis, de sculptures, de lucarnes ornées de sujets mythologiques, ainsi que sa chapelle typique du XIXe.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 17h30

Adulte : 6€. Enfant de 7 ans et +, adhérent VMF/DH, groupe (15 personnes et +, sur réservation) : 4€. Accueil scolaires le vendredi. Respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment distance, et masque obligatoire (non fourni).



Château de Saveilles 1, rue du Château, Saveilles 16240 Paizay-Naudouin-Embourie Paizay-Naudouin 16240 Charente

Château (XIVe et XVIe siècles) alliant des caractéristiques de château-fort à un décor Renaissance, entouré de vastes douves en eau, comprenant deux corps de logis disposés en L avec une tour à chaque extrémité. Il conserve encore une multitude de meurtrières, canonnières et mâchicoulis, de sculptures, lucarnes ornées de sujets mythologiques, et sa chapelle (XIXe siècle). La cour d’entrée comprend un long bâtiment des communs et des tours d’angle.

