Samedi 18 septembre, 09h30 stage d’initiation à la pierre sèche * Une journée de stage pour apprendre la technique de la maçonnerie en pierre sèche et partager un moment d’enrichissement personnel sur un site remarquable sur le territoire du Grand Site au chateau de Saumane- de -Vaucluse. L’organisateur du stage vous fournira un equipement.( gant, lunette, chaussure de sécurité, materiel)

Prevoir un pique nique, eau, chapeau, basket. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 16h30

*

SUR INSCRITPTION OBLIGATOIRE à l’office de tourisme ( limité 8personnes)

chateau de saumane de vaucluse chateau de Sauamane 1, montée du chateau 84800 Saumane -de- Vaucluse Saumane-de-Vaucluse 84800 centre ancien Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48145250.jpg +33(0) 4 90 38 04 78 http://www.islesurlasorguetourisme.com http://www.apare-cme.eu

initiation de savoir faire traditionnel: apprendre à monter un mur de pierre sèche : 9H30-16h3 prévoir un pique nique

Crédits : @ccpsmv Gratuit @ccpsmv

