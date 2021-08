Sainte-Suzanne-et-Chammes Château de Sainte-Suzanne Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Visite commentée de la forteresse Château de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

18 et 19 septembre Visite commentée de la forteresse * La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon roman, la porterie médiévale et les remparts offrent de beaux exemples d’architecture que le médiateur vous contera dans les moindres détails. Il s’attachera également à replacer le site dans la durée en évoquant les aménagements du nouveau logis bâti au début du 17e siècle par Guillaume Fouquet de la Varenne, confident du roi Henri IV. *

