Levez les yeux dans ce château du XVIIIe siècle ! Château de Sainte-Feyre, 17 septembre 2021 10:30, Sainte-Feyre.

Journée du patrimoine 2021 Château de Sainte-Feyre. Gratuit|Sur inscription 06 10 14 76 92, chateausaintefeyre@gmail.com

Vendredi 17 septembre, 10h30, 14h00

Levez les yeux dans ce château du XVIIIe siècle !

*

Profitez de visites guidées des salles médiévales et de l’étage noble du château de Sainte-Feyre !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la journée « Levez les yeux » du vendredi dédiée aux scolaires, laissez-vous guider par les propriétaires pour découvrir les différents plafonds et l’histoire de la construction du château.

Vous aurez accès aux salles médiévales, à la salle à manger, au salon des arts et à l’entrée principale de l’étage noble.

*

vendredi 17 septembre – 10h30 à 11h15

vendredi 17 septembre – 14h00 à 14h45

*

Visites réservées aux établissements scolaires.



Château de Sainte-Feyre 1 route de la gare, 23000 Sainte-Feyre Sainte-Feyre 23000 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49921077.jpg?_ts=1624264301214 06 10 14 76 92 http://chateaudesaintefeyre.com

En 1338, l’ancien château était composé d’un corps de logis, « lequel chastel était beau et noble et mascollé par tous les endroits. » À l’entrée, la basse-cour avec un grand portail défendu par deux tours étaient entourés de fossés.

Avant le XVe siècle, ce domaine appartenait à une famille noble et ancienne, la famille Esmoingt.

Aux XVe et XVIe siècles, il est la propriété de la famille Piédieu de Sainte-Feyre (famille proche de la famille royale française).

Le château appartenait à Guillaume Piédieu, lieutenant du sénéchal de la Marche lorsqu’en 1439 le dauphin (futur roi Louis XI) y séjourna lorsque son père Charles VII séjourna à Guéret.

En 1609, la propriété est vendue aux Mérigot qui occupent des fonctions importantes en Marche mais également à Paris. Le domaine est érigé en marquisat à leur profit.

Vers 1730, Sainte-Feyre, d’après un dicton du pays, est « le Versailles de Guéret », son château en effet est à peu près à la capitale de la Marche ce que le palais bâti par le grand roi est à la capitale de la France. Dans l’aveu et le dénombrement rendus au roi par François Mérigot, seigneur de Sainte-Feyre, en 1729, il est dit que dans l’enceinte de ce parc est une chapelle, sacrée, dotée et fondée par les prédécesseurs et auteurs dudit de Sainte-Feyre, en l’honneur de saint Hubert.

Alexandre Philippe François Mérigot, chevalier, marquis de Sainte-Feyre, Seigneur de Clameyrat, sénéchal, grand bailli de la Marche épouse le 6 juin 1758 Marie Catherine de Soudeilles. Le château est reconstruit entre 1758 et 1762 à sa demande pour accueillir sa jeune épouse. Pour cela il fait appel à l’architecte Joseph Brousseau.

Le marquis présida l’assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de la Haute-Marche tenue à Guéret en 1789.

En 1770 nait leur fils Achille qui fut le dernier marquis de Sainte-Feyre de la famille des Mérigot.

Le château restera dans la famille Mérigot jusqu’après la révolution puis sera transmis par les femmes jusque dans les années 1850.

Crédits : ©Château de Sainte Feyre Gratuit|Sur inscription ©Château Sainte-Feyre