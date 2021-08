Saint-Remy-en-l'Eau Château de Saint-Rémy-en-l'Eau Oise, Saint-Remy-en-l'Eau Visite commentée du parc du château de Saint-Rémy-en-l’Eau Château de Saint-Rémy-en-l’Eau Saint-Remy-en-l'Eau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Remy-en-l'Eau

Visite commentée du parc du château de Saint-Rémy-en-l’Eau Château de Saint-Rémy-en-l’Eau, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Remy-en-l'Eau. Journée du patrimoine 2021 Château de Saint-Rémy-en-l’Eau. Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite commentée du parc du château de Saint-Rémy-en-l’Eau * Visite commentée des extérieurs du château et lecture des poèmes de Gérard de Nerval.

Visite d’environ une heure. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h30

*

entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Château de Saint-Rémy-en-l’Eau Château de Saint-Rémy – 60130 Saint-Remy-en-l’Eau Saint-Remy-en-l’Eau 60130 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location80345657.jpg?_ts=1624882878128 03 44 78 84 88

“Un Château de brique à cours de Pierre[…] ceint de grands Parcs avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs” Gérard de Nerval. Un parc d’une étonnante disposition à l’anglaise pour partie et à la Française pour l’autre, ponctué par de belles Essences d’arbres, Ifs quadricentenaires et un magnifique tulipier de Virginie datant de la guerre d’indépendance américaine. Ce château construit au XVIIe s. est flanqué à l’ouest d’Immenses communs construits dans la seconde moitié du XVIIIe S.

Crédits : Boris Gogny-Goubert Tarif habituel Boris Gogny-Goubert

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Remy-en-l'Eau Autres Lieu Château de Saint-Rémy-en-l'Eau Adresse Château de Saint-Rémy - 60130 Saint-Remy-en-l'Eau Ville Saint-Remy-en-l'Eau lieuville Château de Saint-Rémy-en-l'Eau Saint-Remy-en-l'Eau