Visite guidée au château de Saint Pont Château de Saint Pont, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée au château de Saint Pont * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

entrée libre, visites guidées toutes les demi-heures.

Château de Saint Pont 9 route de Broût Vernet 03110 Saint Pont Saint-Pont 03110 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62054360.jpg 04 70 90 52 62 https://www.allier-auvergne-tourisme.com/inscrit-cmn-/classique/gallo-romain/xviiie-siecle/saint-pont/chateau-de-saint-pont/4685399

Château en briques du XVIIIe précédé d’une cour ornée, de deux pigeonniers avec un four à pain dans le fournil. Stèle greco-romaine du dieu Mars (MH) dans le jardin en terrasses avec vue sur la chaîne des Puys et le massif du Sancy.

