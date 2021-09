VinoSpirit Expériences Château de Saint Martin, 19 septembre 2021 10:00, Taradeau.

Journée du patrimoine 2021 Château de Saint Martin. Gratuit 04 94 99 76 76, accueil@maisonedmederohanchabot.com

Dimanche 19 septembre, 10h00

VinoSpirit Expériences

La Journée du patrimoine le 19 septembre au Château de Saint Martin:

– Balades à dos d’âne

– Visites de la villa gallo-romaine (horaires à venir)

– Visites en parcours libre des Vinoscénies dans la cave souterraine et du musée LiquoStories

– Soupe au pistou + dessert + verre de vin : 25€ par personne

– Dégustations de nos produits (vins et spiritueux)

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre. Repas sur réservations



Château de Saint Martin 614 route des arcs 83460 TARADEAU Taradeau 83460 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46874102.jpg +33 (0)4 94 99 76 76 http://www.chateaudesaintmartin.com http://www.facebook.com/chateaudesaintmartin

Le Château de Saint Martin est un domaine viticole à l’histoire et au patrimoine architectural exceptionnel : un site historique où la culture de la vigne et de nombreux vestiges prouvent une présence romaine du II° siècle av JC au VII° siècle après JC: une villa gallo-romaine en témoigne sur place. Ce fût également un Prieuré viticole des Moines de Lérins du Xème au XVIIIème siècle. Particularité de ce Château, la propriété appartient à la même famille depuis le XVIIIème siècle et est transmis de femmes en femmes ; il conjugue aujourd’hui l’art de recevoir sous de multiples formes à une gamme de vins élégants et raffinés.. Un terroir d’exception sur 50 ha permettant d’allier culture de vins haut de gamme et activités oenotouristiques, mais également un lieu de réception original : séminaires, mariages, activités œnologiques et sportives (rallyes..). Le Château dispose également de 5 chambres d’hôtes de charme d’époque.

Crédits : Crédit photo: Quentin Fouques Gratuit Hervé Fabre