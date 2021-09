Art & Patrimoine Château de Saint-Jean de Beauregard, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Jean-de-Beauregard.

Journée du patrimoine 2021 Château de Saint-Jean de Beauregard. Gratuit

18 et 19 septembre

Art & Patrimoine

« Le Château de Saint Jean de Beauregard et les Journées du Patrimoine sont un écrin exceptionnel pour faire dialoguer mes œuvres avec l’histoire, l’architecture et la nature. Mes pièces sont ainsi exposées dans des lieux évocateurs du château, dans cette volonté de questionner la spécificité du lieu et de pénétrer dans un univers poétique ; questionnement prolongé par l’utilisation de matériaux produits localement ou directement prélevés dans le parc : bois, végétaux, fleurs.

Pour cela, mes créations sont façonnées en symbiose avec les lieux dans lesquels elles sont exposées et tissent des liens avec le pigeonnier, le potager et les courbes environnantes sans cesse renouvelées avec les paysages. J’utilise des matériaux recyclés et/ou de provenance locale et j’essaie d’obtenir un bilan carbone neutre.

Aussi pendant ces journées je ferai un atelier initiation au bouturage accessible à tous, les visiteurs pourront faire une bouture afin de bien comprendre la technique et pouvoir le refaire plus tard.

Selon le choix des visiteurs ils pourront repartir avec leur bouture pour la voir pousser.

Sinon elles seront repiquées dans la forêt du château pour contribuer au renouvellent de la forêt ou présentées sous forme d’une sculpture végétal. »

Arnaud Schneider

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Animation comprise dans le prix d’entrée.



Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7139729.jpg 01 60 12 00 01 http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Saint-Jean-de-Beauregard/270145589718078

Restaurée et entretenue avec passion par ses propriétaires, cette propriété familiale a conservé tout le charme et l’authenticité de son environnement du XVIIe siècle : un château meublé et toujours habité, le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France et un étonnant potager fleuri unique par sa diversité végétale et labellisé Jardin remarquable. Chaque année, les Journées européennes du patrimoine permettent aux visiteurs de découvrir un aspect méconnu du château avec les propriétaires. Les visites guidées de l’intérieur du château seront l’occasion de tomber sous le charme de sa décoration remarquablement préservée et des mises en scène florales réalisées avec les fleurs du jardin. Enfin, le potager fleuri se révèlera dans toute sa générosité automnale avec ses collections de légumes rares, de dahlias et d’arbres fruitiers centenaires.

