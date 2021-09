Saint-Bonnet-les-Oules Château de Saint-Bonnet-les-Oules Loire, Saint-Bonnet-les-Oules Conférence : Louis Bresson, un architecte lyonnais Château de Saint-Bonnet-les-Oules Saint-Bonnet-les-Oules Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-les-Oules

Conférence : Louis Bresson, un architecte lyonnais Château de Saint-Bonnet-les-Oules, 18 septembre 2021 19:30, Saint-Bonnet-les-Oules. Journée du patrimoine 2021 Château de Saint-Bonnet-les-Oules. Tarif préférentiel

Samedi 18 septembre, 19h30 Conférence : Louis Bresson, un architecte lyonnais * Né dans le quartier de la Croix- Rousse à Lyon, Louis Bresson (1817-1893) entre à l’École des Beaux-Arts de Lyon et poursuit ses études à celle de Paris en 1842. De retour à Lyon, à l’âge de 25 ans, il devient le collaborateur de Chenavard, architecte de l’Opéra de Lyon et se fait connaître comme un architecte de grand talent, ayant un goût prononcé pour l’art monumental du Moyen-âge. *

samedi 18 septembre – 19h30 à 22h00

*

Château de Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Saint Bonnet les Oules Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23943169.jpg 06 29 61 47 57 https://patrivia.net/visit/saint-bonnet-les-oules http://Www.facebook.com/chateaudesaintbonnetlesoules

Château de 800 ans, ayant traversé l’histoire de France et ayant encore ses douves en eau. Non loin de Saint-Etienne, dans les monts du Forez, se dresse le château de Saint-Bonnet-les-Oules. Il se tient là depuis le XIIIe siècle. Propriété des comtes de Forez, puis des comtes d’Auvergne, et de la famille d’Angérieu, qui en fait au XIVe siècle un vrai château fort. À cause d’intrigues politiques, le château est vendu au début du XVIIe siècle. C’est une famille italienne puissante, descendante des Médicis et cousine du roi de France Henri III, les Bartholy, qui l’acquièrent. Le château passe encore entre les mains de deux familles au XVIIIe siècle, avant d’être acheté par les Vincent de Soleymieu, qui restaurent le château dans un style néo-gothique au XIXe siècle. Leurs descendants sont les propriétaires actuels. Le château de Saint-Bonnet-les-Oules est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1984, mais a besoin aujourd’hui de nombreuses opérations de restauration. En tant que visiteur, vous contribuez grandement à la sauvegarde de ce bijou du Forez !

Crédits : ®Les Châteaux de l’Industrie Tarif préférentiel © sophiederoquigny

Détails Heure : 19:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire, Saint-Bonnet-les-Oules Autres Lieu Château de Saint-Bonnet-les-Oules Adresse 42330 Saint Bonnet les Oules Ville Saint-Bonnet-les-Oules Age maximum 99 lieuville Château de Saint-Bonnet-les-Oules Saint-Bonnet-les-Oules