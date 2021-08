Château-sur-Allier Château de Saint-Augusin Allier, Château-sur-Allier Visite guidée du château de Saint-Augustin Château de Saint-Augusin Château-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Visite guidée du château de Saint-Augustin Château de Saint-Augusin, 17 septembre 2021 12:00, Château-sur-Allier. Journée du patrimoine 2021 Château de Saint-Augusin. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Visite guidée du château de Saint-Augustin * *

vendredi 17 septembre – 12h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 12h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

6.50 e pour adulte, gratuit enfant – de 12 ans

Château de Saint-Augusin 03320 Château sur Allier Château-sur-Allier 03320 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46416672.jpg?_ts=1623428795025 04 70 66 42 01 http://chateau-saint-augustin.fr

château d’époque Régence, classé Monument historique.

