Découverte de la faune du parc du Château de Saconay Château de Saconay, 18 septembre 2021 15:00, Pomeys.

Journée du patrimoine 2021 Château de Saconay. Gratuit

18 et 19 septembre

Découverte de la faune du parc du Château de Saconay

*

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la LPO vous propose de partir à la découverte du patrimoine naturel du parc du château de Saconay à Pomeys.

La LPO sera présente sur son stand d’accueil/conseil, venez nous retrouver nombreux !

Des sorties découvertes des oiseaux se dérouleront dans le parc (si la météo le permet).

Intervenant : Jonathan Jack, bénévole LPO

*

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Accès libre.



Château de Saconay 243 Route de Saconay 69500 Pomeys Pomeys 69590 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25734601.jpg

Le château de Saconay a conservé une grande partie de ses bâtiments de l’époque médiévale en particulier 4 grosses tours défensives. Il a été enrichi au cours des siècles et plus particulièrement au XVI° et XVIII° et a conservé tous ses riches décors de cette époque.

Une grande galerie fermée est décorée sur tous ses murs de magnifiques peintures murales polychromes. Les pièces de réception et plusieurs chambres ont toujours leur boiserie, tentures et mobilier.

Crédits : © Jonathan Jack Gratuit ©Office de tourisme