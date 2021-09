Saint-Seine-sur-Vingeanne Château de Rosières Côte-d'Or, Saint-Seine-sur-Vingeanne Chasse au trésor dans un château médiéval Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Chasse au trésor dans un château médiéval Château de Rosières, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Seine-sur-Vingeanne. Journée du patrimoine 2021 Château de Rosières. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Chasse au trésor dans un château médiéval * Découvrez cet imposant château fort du XIVème siècle et explorez le donjon du rez-de-chausée jusqu’à la charpente en passant par le chemin de rond, tout en résolvant de mystérieuses énigmes !

Au programme :

– Visite du château : 3 €

– Chasse au trésor enfant : 2 €

– Escape Game adulte pour découvrir le château : 14 €

– Parcours dans le bois du château pour enfants : les énigmes de la Reine et du Roi : 7 €

– Escape Bois de Rosières : meurtre au château pour adultes 12€ *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Château de Rosières Château de Rosières 21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or

06 37 58 68 52 https://chateauderosieres.webnode.fr/

Château des XIVème, XVème et XVIIème siècles avec chemin de ronde et mâchicoulis. Charpente du XVème siècle. Cheminées, escalier en vis.

Crédits : CBERGEROT Tarif préférentiel

Détails Catégories d'évènement: Côte-d'Or, Saint-Seine-sur-Vingeanne
Lieu Château de Rosières Adresse Château de Rosières 21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne Ville Saint-Seine-sur-Vingeanne