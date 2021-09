Rencontres et visites avec la SHAL Château de Romécourt, 18 septembre 2021 11:00, Azoudange.

Journée du patrimoine 2021 Château de Romécourt. Gratuit

18 et 19 septembre

Rencontres et visites avec la SHAL

Romécourt accueille la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine pour des rencontres sur l’histoire de la Lorraine.

Passionnés d’histoire et amoureux du patrimoine, rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 septembre au château de Romécourt (Azoudange, Moselle). Les auteurs de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine section de Sarrebourg vous y attendent pour des rencontres sur l’histoire de la Lorraine.

Au programme :

Samedi 18, de 14h à 18h :

• Roland Kleine auteur de Lettenbach, des verriers à la Fondation Vincent de Paul.

• Jean Claude Koffel auteur de Les anabaptistes dans l’arrondissement de Sarrebourg (jusqu’à 17h00).

• Sébastien Wagner (éditions des Paraiges et membre de la SHAL) présentera ses dernières parutions :

– Le retour à la France de la Lorraine annexée 1918-1925 de Jean-Noël Grandhomme et Laurent Jalabert,

– l’album La Drôle de guerre en Moselle de Philippe Keuer et Philippe Wimouth ;

– les récits-témoignages Août 1914. Les Déportés d Avricourt.

• Et Une enfance lorraine souvenirs presque oubliés de Jeanne Viot. Un ouvrage réédité à l’occasion du spectacle son et lumière Le Roman de Romécourt qui a eu lieu au château de Romécourt les 9 et 11 juillet derniers.

Dimanche 19, de 14h à 18h :

• Jean Achereiner, Le Bengeles et son dernier ouvrage avant parution sur la vie du général Mangin.

• André Linard (sous réserve), Chemins de fer forestiers et/ou militaires 1871-1967.

• François Viot (Les Amis de Romécourt) et Yannick Martin (metteur en scène) racontent Le Roman de Romécourt un spectacle son et lumière magique qui s’est tenu les 9 et 11 juillet derniers.

Tous ces livres sont disponibles à la vente.

Visites guidées du parc et de la chapelle par Pascale Marcel membre de la SHAL.

Visites et rencontres gratuites de 14h à 18h, accès libre au parc à partir de 11h jusqu’à 18h.

Un pass sanitaire sera demandé à l’entrée.

Pour rejoindre le château de Romécourt, suivre les panneaux chambres d’hôtes à partir d’Azoudange (Moselle).

Pour toutes informations complémentaires www.chateauderomecourt.com

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire à présenter.



Château de Romécourt Domaine de Romécourt, 57810 Azoudange Azoudange 57810 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87828425.jpg 03 87 86 67 35 http://www.chateauderomecourt.com/

Le château de Romécourt, construit en 1564 puis réorganisé aux XVIIe et XIXe siècles, se situe au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Construit en briques, les façades sont ornées de motifs géométriques. La chapelle du château est également le lieu de sépulture de la famille de Martimprey de Romécourt. Les façades, le puits et les toitures du château sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1976.

Le parc à l’anglaise comporte des arbres centenaires, le domaine de Romécourt s’étend sur 300 hectares composés de forêts, champs et espaces naturels.

Crédits : ©SHAL, de gauche à droite : J. Achereiner, Alfred Kuntzner, A. Linard et R. Kleine. Gratuit Francois Viot, sous licence libre