Asnières-en-Montagne Château de Rochefort Asnières-en-Montagne, Côte-d'Or Visite du site incontournable du Château de Rochefort Château de Rochefort Asnières-en-Montagne Catégories d’évènement: Asnières-en-Montagne

Côte-d'Or

Visite du site incontournable du Château de Rochefort Château de Rochefort, 18 septembre 2021 10:00, Asnières-en-Montagne. Journée du patrimoine 2021 Château de Rochefort. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite du site incontournable du Château de Rochefort * Rochefort, classé monument historique depuis 1974, reste l’un des rares témoins de l’architecture « pré-Renaissance » en France.

Construit sur l’emplacement de places-fortes plus anciennes et campé sur un éperon rocheux, il est constitué de deux grandes parties : le logis seigneurial et le massif d’entrée.

L’association Les Clefs de Rochefort, propriétaire du site, a engagé, de 2018 à fin 2020, des travaux de très grande ampleur qui ont permis le sauvetage et la mise hors d’eau du massif d’entrée. Des entreprises monuments historiques et un chantier d’insertion ont travaillé ensemble pour restaurer de manière définitive la charpente. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

2€ | Gratuit – 12 ans

Château de Rochefort 21500 Asnières en Montagne Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or

0381834870 https://www.les-clefs-de-rochefort.com/ https://www.facebook.com/Association-Les-Clefs-de-Rochefort-Asni%C3%A8res-en-Montagne-21500-France-1441708146143318

L’association Les Clefs de Rochefort, crée en 2002, propriétaire du site depuis 2017 est heureuse de vous accueillir pour vous faire découvrir cette merveille du patrimoine.

Crédits : Association Les Clefs de Rochefort Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Asnières-en-Montagne, Côte-d'Or Autres Lieu Château de Rochefort Adresse 21500 Asnières en Montagne Ville Asnières-en-Montagne lieuville Château de Rochefort Asnières-en-Montagne