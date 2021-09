Wambrechies château de Robersart Nord, Wambrechies Escape Game “Les clés de Robersart” château de Robersart Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Escape Game "Les clés de Robersart" château de Robersart, 18 septembre 2021 14:00, Wambrechies

18 et 19 septembre Escape Game “Les clés de Robersart” * Un escape game grandeur nature autour de l’histoire de la ville et de la famille des Robersart. Trouvez les clés du château de Robersart, en famille, et partez pour environ 45 minutes d’aventures. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Départ toutes les 15 minutes

château de Robersart avenue de Robersart 59118 WAMBRECHIES Wambrechies 59118

03.20.39.69.28 http://www.musee-du-jouet-ancien.com

Château de style Renaissance début XVIIe. Le musée de la poupée et du jouet ancien est installé, dans les plus anciennes salles voutées, depuis 1998.

