Industriel et Photographe – Famille Motte-Bossut et fils château de Robersart, 17 septembre 2021 10:00, Wambrechies. Journée du patrimoine 2021 château de Robersart. Gratuit

17 – 19 septembre Industriel et Photographe – Famille Motte-Bossut et fils * L’exposition vous invite à un voyage photographique à travers plusieurs destinations parcourues par la Famille Motte-Bossut, grands industriels du textile dans le Nord et plus particulièrement à Roubaix. Une plongée dans la vie de protagonistes voyageurs des XIXème et XXème siècle. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

château de Robersart avenue de Robersart 59118 WAMBRECHIES Wambrechies 59118 Le Vert Galant Nord

Château de style Renaissance début XVIIe. Le musée de la poupée et du jouet ancien est installé, dans les plus anciennes salles voutées, depuis 1998.

Crédits : Association Les Amis du fonds photographique Motte-Bossut Gratuit Musée de la Poupée et du Jouet Ancien de Wambrechies

