Ray-sur-Saône

Visite conférence : RAY-STAURATION ! Château de Ray-sur-Saône, 19 septembre 2021 10:30, Ray-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Château de Ray-sur-Saône. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h00 Visite conférence : RAY-STAURATION ! * “RAY-STAURATION” – Chantier en cours! Suivez le guide pour comprendre les différentes étapes de construction du château, découvrir les techniques, les matériaux et les corps de métiers à l’œuvre. Faites l’expérience d’un chantier en cours sur un monument historique ! *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône

03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr

Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (Château, ferme et parc) est classé Monument Historique.

