RAY-CREATION – Visite guidée jeune public Château de Ray-sur-Saône, 18 septembre 2021 14:30, Ray-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Château de Ray-sur-Saône. Gratuit|Sur inscription 03 84 95 77 37, chateauderay@haute-saone.fr

18 et 19 septembre RAY-CREATION – Visite guidée jeune public * Tour de guet, mâchicoulis, pont-levis, fronton, bandeau, gothique, classique… de la forteresse aux travaux d’aujourd’hui, participez à un grand jeu de découverte de l’architecture du château avec le CAUE 70.

Envie d’une activité Ray-créative ? Retrouve les architectes du CAUE de la Haute-Saône sous la tente dans le parc du château et pars avec eux à la découverte du langage architectural: tours, donjons, mâchicoulis, frontons et autres rinceaux n’auront plus aucun secret ! A l’issue de cette quête architecturale, une surprise attend les architectes en herbe ! *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône

03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr

Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (Château, ferme et parc) est classé Monument Historique.

