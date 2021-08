Perquie Château de Ravignan Landes, Perquie Visite du château de Ravignan et de ses chais ancestraux Château de Ravignan Perquie Catégories d’évènement: Landes

Perquie

Visite du château de Ravignan et de ses chais ancestraux Château de Ravignan, 18 septembre 2021 14:00, Perquie. Journée du patrimoine 2021 Château de Ravignan. Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite du château de Ravignan et de ses chais ancestraux * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h25

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h50

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h25

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h50

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

*

Tarif entrée: 8 € parc et château par personne. 6 € par personne pour les groupes de 10 personnes ou pour les enfants de 6 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Château de Ravignan Bourg, 40190 Perquie Perquie 40190 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61524864.jpg 06 24 58 42 59 http://www.armagnac-ravignan.com

Sur les ruines d’un château féodal, fut construit, en 1663, une gentilhommière de style Louis XIII. En 1732, le château de Ravignan entre dans la famille actuelle des propriétaires. Entre 1850 et 1910, le château s’embellie avec des aménagements intérieurs, l’ajout d’une aile et la conception d’un parc par les frères Bühler. Vous découvrirez également une collection d’environ 500 gravures, évoquant Henri IV et un ensemble de costumes masculins du XVIIIe siècle.

Crédits : ©DR Tarif habituel ©OT JL

Détails Catégories d’évènement: Landes, Perquie Autres Lieu Château de Ravignan Adresse Bourg, 40190 Perquie Ville Perquie lieuville Château de Ravignan Perquie