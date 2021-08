Rauzan Château de Rauzan Gironde, Rauzan À la découverte d’une forteresse médiévale datant du XIIIe siècle Château de Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

17 et 18 septembre À la découverte d’une forteresse médiévale datant du XIIIe siècle * Avec l’histoire du château, découvrez les vestiges du Moyen Âge, ainsi que ses transformations architecturales. Terminez votre visite par les 31 mètres du donjon pour apprécier la vue. Visites guidées prévues tout au long du week-end. Construit par la couronne anglaise à la fin du XIIIe siècle, le château fort de Rauzan fut restauré dans le style gothique après la guerre de Cent Ans. Venez gravir son imposant donjon, et découvrir la magnifique voûte en palmier de sa tour d’honneur. Chasse au trésor : spéciale familles et scolaires, partez à la recherche du trésor des chevaliers de Rauzan au fil d’énigmes qui vous mèneront aux 4 coins du château ! La quête 3D du Château de Rauzan : Grâce à ton smartphone ou à ta tablette, participe à ce rallye en réalité augmentée dans le Château de Rauzan et rejoins sa garnison. À réaliser en famille, mais aussi entre amis pour les grands enfants. Application téléchargeable gratuitement sur les “stores”. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Visite commentée gratuite. Activités payantes : 1,5€ chasse au trésor ; 2€ quête.

Château de Rauzan 12 rue de la Chapelle, 33420 Rauzan Rauzan 33420 À la Garenne Gironde

Ce château a été édifié sur un rocher occupé dans l’Antiquité. C’est au XIe siècle qu’apparaît la seigneurie de Rauzan, avec un chevalier nommé Bernard de Rauzan. Le château, construit à la demande du roi d’Angleterre Jean Sans Terre, n’est mentionné pour la première fois qu’au début du XIIIe siècle. Henri III le confie vers 1225 à Rudel le Vieux, seigneur de Bergerac, Gensac et Pujols. Plusieurs familles de seigneurs se succèderont à la tête de ce château pendant de nombreux siècles.

