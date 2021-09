Découverte de l’exposition les “Merveilles de nos collections” Château de Quintin, 18 septembre 2021 10:30, Quintin.

Journée du patrimoine 2021 Château de Quintin. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Découverte de l’exposition les “Merveilles de nos collections”

Venez découvrir l’exposition les “Merveilles de nos collections”.

En visite libre, vous pourrez admirer de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours, conservés au fil des génrations par la famille: carnets de bals, flacons à sel et de parfums, éventails, textiles et vêtements anciens (robes de baptême, bonnets et mouchoirs, mantilles espagnoles…), sceaux et miniatures… ainsi que les arts de la table (verrerie, argenterie, porcelaine…).

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Tarif unique pour tous de la visite de l’exposition 4€ ; gratuit pour les moins de 18 ans.



Château de Quintin Impasse de la Pompe 22800 Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42392388.jpg 0296749479 http://www.chateaudequintin.fr http://www.facebook.com/ChateaudeQuintin

Entre terre, ciel et mer… le domaine de Quintin a la particularité de rassembler au cœur d’un même parc deux châteaux (l’un du XVIIe et l’autre du XVIIIe), des remparts, une tour des archives du XVe et des jardins à la française, en plein cœur de la petite cité de caractère de Quintin. Chargée d’histoire, la Seigneurie de Quintin, puis son Château, a depuis le XIIème siècle toujours été conservée au sein d’une même lignée. Penthièvre, du Perrier, Rohan, Laval, Coligny, la Trémoïlle, la Moussaye, Lorges ou Choiseul sont parmi les plus prestigieuses familles ayant hérité de ce domaine à travers les siècles. En visitant le château de Quintin, vous entrerez dans l’intimité de ces familles…

