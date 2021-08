Septembre 2021 Château de Querrieu, 17 septembre 2021 14:00, Querrieu.

Du 1er et 30 septembre: Exposition exceptionnelle de “Marionnettes Indonésiennes”, en résonnance avec la solide tradition des Théâtres de Marionnettes de la France du Nord et des Cabotants d’Amiens. Présentation de la prestigieuse collection privée du Docteur Frédéric Héduin, 80 à 100 marionnettes du 18ème siècle à nos jours . Ouverture du 1er au 30 septembre, tous les jours de 14h à 18h (Fermé le lundi). Tarifs : Adulte 8€ / Gratuit (- de 15 ans ) / Groupe 7€ pers.

Le 4 septembre: Concert à l’Eglise de Querrieu “Les enfants de Monsieur Croche”. Nicola Royez (piano) et le Quatuor Métamorphose (violons, alto, viloncelle). Réservation au 0680841565.

Les 15 et 22 septembre à 18h30: Conférence par le collectionneur et visite de l’exposition. Tarif : 20€/personne. Renseignements et réservations :

Au 0610224773; 0322401409; ydalcantara@orange.fr

Le 25 septembre: Concert au château. Andrei Chevtchouk (piano, chef d’orchestre et chef de choeur) et Tatiana Yurkova, soprano.

Places limitées, réservations au 0610224773 et ydalcantara@orange.fr

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château de Querrieu 3 rue du Bois Galhaut – 80115 Querrieu Querrieu 80115 Somme

