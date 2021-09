Puichéric Château de Puichéric Aude, Puichéric Visite de la cour du château de Puichéric Château de Puichéric Puichéric Catégories d’évènement: Aude

Puichéric

Visite de la cour du château de Puichéric Château de Puichéric, 19 septembre 2021 15:00, Puichéric. Journée du patrimoine 2021 Château de Puichéric. Gratuit|Sur inscription 0602337429, contact@chateaudepuicheric.fr

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite de la cour du château de Puichéric * Suite aux différents travaux de restauration du Château de Puichéric, financés en partie par la DRAC, les fonds européens et la Fondation du Patrimoine, nous présenterons la cour restaurée et l’histoire du château de Puichéric. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Entrée sur inscription limitée à 40 personnes par heure

Château de Puichéric 2, rue de l’église, 11700 Puichéric Puichéric 11700 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11597226.jpg 0602337429 https://www.chateaudepuicheric.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00102868,https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Puich%C3%A9ric

Château de Puichéric, château féodal, cour renaissance

Crédits : © Philippe Gouze Gratuit|Sur inscription © Philippe Gozue

Heure : 15:00 - 18:00