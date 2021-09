Pratique de la tyrolienne Château de Pouzauges, 18 septembre 2021 16:00, Pouzauges.

Journée du patrimoine 2021 Château de Pouzauges. Gratuit

18 et 19 septembre

Pratique de la tyrolienne

En toute sécurité, goûtez le plaisir de passer d’un arbre à l’autre sur les hauteurs des arbres du parc du Château !

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h00

Entrée libre



Château de Pouzauges Rue du Vieux Château 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée

La construction du donjon date du XII° siècle, à l’initiative du Vicomte de Thouars, une des familles les plus puissantes du Poitou.

Au début du XVe, Catherine de Thouars épouse Gille de Rais et fait du château sa résidence. Elle transforme le donjon austère et froid en une tour résidentielle. Elle y ajoute fenêtres, escaliers et cheminées sculptées.

En 1440, à la mort de Gilles de Rais, Catherine de Thouars épouse Jean II de Vendôme et quitte Pouzauges.

Il est confisqué à la Révolution et devient bien national avant d’être racheté et rendu à ses propriétaires en 1801.

Le Donjon est construit sur un type niortais, à savoir carré avec des contreforts d’angle arrondis. En cela, il ressemble au Donjon de Tiffauges, autre demeure de Gilles de Rais.

Il mesure 26 mètres de haut et ses murs sont d’une épaisseur de 1.5 m. Il a conservé des meurtrières, des fenêtres à coussièges, les vestiges des hourds de bois, des latrines.

Le donjon était protégé par des fortifications. La courtine principale, sur les 3 existantes à l’époque, faisait 355m de long et comprenait 12 tours, notamment la Tour de Bretagne, tour défensive au même titre que le donjon.

Les autres enceintes n’existent plus mais peuvent se deviner dans le schéma actuel des rues de la ville de Pouzauges.

