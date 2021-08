Portet-sur-Garonne Château de Portet Haute-Garonne, Portet-sur-Garonne Mapping/lightpainting participatif Château de Portet Portet-sur-Garonne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 17 septembre, 21h00 Mapping/lightpainting participatif * Sur un mur du château, la Ville vous propose de découvrir un mapping/lightpainting participatif sur le patrimoine de la Ville (orgue, missel, obélisque…) à partir de 21h. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h00

Château de Portet 1, rue Robert Saintigny, 31120 Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68765603.jpg Crédits : © Ville de Portet-sur-Garonne Gratuit Libre

