Visites commentées au château de Pomay

Lusigny

Visites commentées au château de Pomay Château de Pomay, 17 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

17 et 18 septembre Visites commentées au château de Pomay * Départ des visites à la grande grille d’entrée

Visite guidée des extérieurs par un des membres de la famille

pas de visite non encadrée. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

vendredi 17 septembre – 17h00 à 18h00

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

Plein tarif 5 € par adulte ; tarif réduit 4 € par adulte pour des groupes de plus de 5 adultes • Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi. Pass sanitaire demandé. Mobilité aisée pour se déplacer autour du château.

Château de Pomay Château de Pomay 03230 Lusigny Lusigny Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38633180.jpg 06 81 59 88 25 https://www.chateaudepomay.fr

Château du XVIIe, modifié au XVIIIe et XIXe, typique de la Sologne bourbonnaise, en briques polychromes. Habité par Madame Fouquet, épouse de Nicolas Fouquet, visité par la marquise de Sévigné. Ouvert pour des visites guidées des abords.

