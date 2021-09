Plassac Château de Plassac Charente-Maritime, Plassac Découvrez l’histoire et les secrets d’un château du XVIIIe siècle à Plassac Château de Plassac Plassac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découvrez l'histoire et les secrets d'un château du XVIIIe siècle à Plassac Château de Plassac, 18 septembre 2021 09:00, Plassac Journée du patrimoine 2021 Château de Plassac. Gratuit|Sur inscription 05 46 49 81 85, dampierre@chateaudeplassac.com

18 et 19 septembre Découvrez l’histoire et les secrets d’un château du XVIIIe siècle à Plassac * Venez découvrir ce château du XVIIIe siècle du Duc d’Epernon avec sa tour du Pélerin située sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses chais et sa distillerie. Visites libres : 10h-12h / 14h-17h30.

Visites commentées : 10h-11h / 11h-12h / 15h-16h / 16h-17h.

Dégustations possible des produits. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Nombre de places limité à 10 personnes. Port du masque obligatoire et respect des distances.

Château de Plassac Château de Plassac, 17240 Plassac Plassac 17240 Charente-Maritime

05 46 49 81 85 http://www.chateaudeplassac.com

Situé en Saintonge, le château de Plassac, avec sa tour du Pèlerin située sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, fut successivement la propriété du duc d’Épernon et du marquis de Montazet qui décida, en plein Siècle des Lumières, de raser l’ancien château médiéval pour ériger cette magnifique demeure dont la reconstruction fut achevée en 1772. Son architecture s’inscrit dans la lignée du grand théâtre de Bordeaux et de la place du Palais Royal de Paris. Peu après, les comtes de Dampierre héritèrent de Plassac et l’occupent encore de nos jours. Le Château de Plassac est également un domaine viticole.

Crédits : ©Château de Plassac Gratuit|Sur inscription ©Communauté des Communes de la Haute-Saintonge

