Visite guidée du Château de Plaisir Château de Plaisir, 18 septembre 2021 14:00, Plaisir

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée du Château de Plaisir * Si la première mention d’un « hostel sis à Plaisir » est faite au Moyen Âge pendant la Guerre de Cent ans, le château actuel est construit sous Louis XIII. Il appartenait alors à une grande famille de conseillers du Roi (Le Tellier) avant de constituer un important domaine agricole. Il abrite aujourd’hui la médiathèque du Château et des services culturels de la ville. Si l’intérieur du château a été entièrement remanié, le château de Plaisir a conservé son aspect architectural extérieur du XVIe siècle, sis au milieu de son jardin classique dont on lit encore l’organisation. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires

Château de Plaisir 282 rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55685751.jpg 01 30 79 63 20 http://www.ville-plaisir.fr

Construit vers la fin XVIe-début XVIIe siècle, la famille Le Tellier construit le château en adoptant le style caractéristique des constructions du XVIIe siècle. Vers 1720, le domaine passe aux mains de la famille Goullet-de Rugy puis, par descendance, à la famille Saint-Sauveur jusqu’à la Révolution. En 1939, la propriété est acquise par Monsieur Bourdel, qui entreprend la remise à l’état d’origine du parc et des bâtiments. Il fut le dernier propriétaire privé avant le rachat du château et de son parc par la commune, en 1976. À l’origine, l’édifice ne comportait que la partie centrale, correspondant à la terrasse qui la précède. Son architecture et des éléments d’aménagement intérieur attestent de l’empreinte du style Louis XIII. Les deux ailes basses et les bâtiments annexes à vocation agricole furent ajoutés au XVIIIe siècle.

Crédits : @ Musée de la ville /D. Huchon Gratuit|Sur inscription

Château de Plaisir Adresse 282 rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir