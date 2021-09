Pin Château de Pin Haute-Saône, Pin Visite guidée du Château de Pin Château de Pin Pin Catégories d’évènement: Haute-Saône

Visite guidée du Château de Pin Château de Pin, 19 septembre 2021 14:00, Pin. Journée du patrimoine 2021 Château de Pin. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite guidée du Château de Pin * Situé à flanc de côteau, le village de Pin domine la vallée de l’Ognon.

Le château XVIIIe est une robuste construction barlongue à un étage, couverte d’une toiture très relevée à quatre versants.

Les bâtiments et le parc du château de Pin sont ISMH depuis 1967, l’intérieur du bâtiment XVIIIe depuis 1994. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre | Pass sanitaire et port du masque à l’intérieur

Château de Pin 3 rue du Château 70150 Pin Pin 70150 Haute-Saône

