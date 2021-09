chateau de Pimpéan chateau de pimpéan grézillé 49350, 18 septembre 2021 09:00, Gennes-Val-de-Loire.

Journée du patrimoine 2021 chateau de pimpéan grézillé 49350. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00

chateau de Pimpéan

L’imposant château fut construit au XVe siècle par Bertrand de Beauvau, ami du roi René. Il conserve aujourd’hui ses tours et mâchicoulis, ainsi qu’une jolie chapelle qui renferme des peintures ocre du XVe siècle considérées comme les plus belles de l’Anjou pour cette époque : anges porteurs des instruments de la Passion et scènes de la vie de la Vierge. Le Grenier aux rentes à l’imposante charpente servait autrefois à entreposer les taxes imposées par les seigneurs à leurs sujets. La magnifique chapelle, protégée au titre des monuments historiques comme le reste de l’édifice, vaut le coup d’oeil pour ses voûtes richement peintes. Il accueille aujourd’hui les réceptions de mariage et séminaires.

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

chateau de pimpéan grézillé 49350 grézillé 49350 gennes val de loire Gennes-Val-de-Loire Grézillé Maine-et-Loire

