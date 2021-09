Visite insolite en immersion du Château avec Icare Château de Pierre-Percée, 18 septembre 2021 10:00, Pierre-Percée.

Journée du patrimoine 2021 Château de Pierre-Percée. Gratuit 03 29 42 22 22, 03 29 41 28 65

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00

Visite insolite en immersion du Château avec Icare

Prenez de la hauteur avec la visite immersive ou le rêve d’Icare.

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé.e dans un transat, découvrez en direct, depuis les airs et gratuitement, les différentes perspectives des sites et de leur environnement captées par un drone.

« Une opportunité fantastique d’appréhender la beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol ! »

En application des règles sanitaires de lutte contre la Covid-19, le matériel est strictement désinfecté entre chaque utilisateur et la distance physique d’un mètre minimum maintenue.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Sur inscription. Durée des visites : 15 minutes environ. Dans le respect des gestes barrières, le matériel est strictement désinfecté entre chaque utilisateur.



Château de Pierre-Percée D182, 54540 Pierre-Percée Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36308816.jpg 03 29 41 28 65 https://www.vosges-portes-alsace.fr/fr/accueil.php

Découvrez les vestiges de cet imposant château médiéval érigé sur une crête hérissée de superbes falaises de grès rose, il domine le village de Pierre-Percée et la partie aval du lac. Au début du XIIe siècle, la famille de Salm prit possession des lieux. C’est à cette époque qu’Agnès de Langenstein fit renforcer les défenses par l’adjonction d’une tour carrée et creuser un puits d’environ 100 pieds de profondeur, ce qui donna au château le nom de « Pierre-Percée ». Vers 1135, Étienne de Bar, évêque de Metz, assiège ce château réputé imprenable en édifiant 3 forts : Dame Galle (dont les ruines sont encore visibles), à la Roche des Corbeaux, à Ortomont. Les Messins s’emparent du château après une année de siège.

Au XIIIe siècle, il semble établi que les Templiers occupent l’édifice jusqu’au début du XVIe siècle, puis il ne servit plus de résidence, mais de forteresse.

Au cours de la Guerre de 30 ans, les Suédois alliés des Français, prirent et incendièrent cette fortification. Richelieu la fit démanteler, comme beaucoup d’autres châteaux lorrains.

Plus tard, les pierres furent utilisées pour reconstruire le village.

Profitez, par la même occasion, d’un splendide panorama sur le lac et le village de Pierre-Percée !

