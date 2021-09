Crots Château de Picomtal Crots, Hautes-Alpes Visite guidée du château de Picomtal Château de Picomtal Crots Catégories d’évènement: Crots

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite guidée du château de Picomtal
Tarif préférentiel Handicap moteur 04 92 43 07 77, info@picomtal.fr

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite guidée du château de Picomtal * Visite guidée des pièces principales et du jardin. Commentaires sur l’édification progressive du bâtiment du XIème siècle jusqu’à nos jours. Evolution de ses usages, depuis les fonctions miltaires et défensives initiales jusqu’aux usages résidentiels des deux siècles derniers. Découvertes récentes à l’occasion de la restauration intervenue à la fin du XXème siècle.

Visite commentée du jardin. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Réservation conseillée, pass sanitaire obligatoire. Tarif 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Visite organisée au profit de l’association ASPEC (sauvegarde du patrimoine de Crots)

Château de Picomtal 05200 Crots Crots 05200 Hautes-Alpes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30233153.jpg +33 04 43 07 77 https://www.picomtal.fr/

Château médiéval, monument historique, surplombant le lac de Serre Ponçon, aux portes d’Embrun dans les Alpes du Sud. Présentation des plus belles pièces et du jardin (histoire de son édification progressive à partir du XIème siècle et de son évolution depuis la fin de son usage militaire, découvertes récentes à l’occasion de sa restauration au début du XXIème siècle)

Visites guidées organisées au profit de l’ASPEC, association locale oeuvrant à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement sur la commune de Crots.

