Duilhac-sous-Peyrepertuse Château de Peyrepertuse Aude, Duilhac-sous-Peyrepertuse Visite libre Château de Peyrepertuse Duilhac-sous-Peyrepertuse Catégories d’évènement: Aude

Duilhac-sous-Peyrepertuse

Visite libre Château de Peyrepertuse, 18 septembre 2021 09:00, Duilhac-sous-Peyrepertuse. Journée du patrimoine 2021 Château de Peyrepertuse. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite libre * Dans un site où la nature est encore à l’état brut, il arrive que de loin, on ne distingue pas la forteresse de Peyrepertuse tant elle fait corps avec la crête rocheuse. Elle se déploie sur 300 m en forme de gigantesque navire.

Occupé dès l’époque romaine, la première mention du château date de 1050. C’est en 1240 que le Roi de France Louis IX en prend réellement possession suite à la soumission du Seigneur des lieux, Guillaume de Peyrepertuse.

Il fait très vite entreprendre des travaux de fortifications qui font d’un modeste château seigneurial, une impressionnante forteresse royale. Le chantier de Peyrepertuse est l’un des plus importants de son temps. Réputé imprenable, ce château majestueux est l’un des plus beaux exemples d’architecture militaire du midi médiéval. Citadelle du vertige par excellence, jamais assiégée, Peyrepertuse est aussi étendue que la Cité de Carcassonne. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

4€ adulte, gratuit -12 ans

Château de Peyrepertuse 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76285309.jpg 00 33 4 30 37 00 77 http://www.peyrepertuse.com

Accroché à une crête calcaire qui culmine à 800 mètres d’altitude, Peyrepertuse matérialise l’un des plus remarquables châteaux forts du Midi de la France. Aussi grand en superficie que la Cité de Carcassonne, il est d’ailleurs surnommé “la Carcassonne céleste”. 3 étoiles au guide vert Michelin, cette forteresse royale est un site incontournable du Pays Cathare, tant la prouesse des hommes et les paysages exceptionnellement préservés sont aujourd’hui encore émotionnellement forts.

Crédits : © chateaudepeyrepertuse Tarif préférentiel © Philippe Benoist

Détails Catégories d’évènement: Aude, Duilhac-sous-Peyrepertuse Autres Lieu Château de Peyrepertuse Adresse 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse Ville Duilhac-sous-Peyrepertuse lieuville Château de Peyrepertuse Duilhac-sous-Peyrepertuse