Journées du Patrimoine 2021 au château de Parentignat
18 septembre 2021 10:00, Parentignat
Tarif préférentiel
https://www.parentignat.com/infos-pratiques-chateau-en-auvergne/, 0473895110

18 et 19 septembre Journées du Patrimoine 2021 au château de Parentignat * A l’occasion des journées du Patrimoine, une visite des appartements privés par le propriétaire sera proposé, des séances de geocaching dans le parc, l’exposition l’âge des arbres et notre salon de thé ouvert toute la journée. Plus d’informations & réservations *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

6€ au lieu de 10€ & gratuit pour les étudiants et – de 18a – Visite libre du parc gratuite

Château de Parentignat 7, place du château, 63500, Parentignat Parentignat 63500 Puy-de-Dôme

04 73 89 51 10 http://www.parentignat.com https://www.facebook.com/Parentignat

Le château de Parentignat, baptisé le petit Versailles auvergnat par Henri Pourrat est un passage obligé pour le visiteur curieux. Epargné à la Révolution, il abrite aujourd’hui l’une des plus importantes collections privées de peintures de grands maîtres français des XVIIe et XVIIIe siècles. La visite vous permettra de découvrir les différentes enfilades des salons, la salle à manger, les chambres d’apparats qui conservent encore une grande partie de leur mobilier d’origine et la bibliothèque avec ses 20 000 volumes. Une promenade parmi les arbres du magnifique parc à l’anglaise complètera agréablement votre visite.

