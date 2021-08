Port-d'Envaux Château de Panloy Charente-Maritime, Port-d'Envaux Découvrez le château accompagné d’un guide ! Château de Panloy Port-d'Envaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château : 6€. Gratuit – 8 ans. Jardins : 2,5 €. Gratuit – 4 ans.

Château de Panloy 3 domaine de Panloy, 17350 Port-d’Envaux Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime

Le château de Panloy a été construit en bord de Charente sous Louis XV. Lors d’une visite guidée, découvrez le salon, la salle à manger, les galeries, la chambre et les greniers. Toutes ces pièces sont meublées avec le mobilier d’origine et d’époque, notamment une machine à café de 1820, une baignoire Louis XV et une chaise à porteur. Dans le parc (espace naturel préservé de 7 hectares), visitez les écuries, la buanderie, la boulangerie, le superbe pigeonnier de 1620 et la chapelle. Le château est partiellement inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983.

